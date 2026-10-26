“Le monde est à nous”: oggi gli studenti tornano in piazza a Firenze

Dopo il corteo di sabato contro il caro vita, Firenze si prepara oggi a una nuova manifestazione. La mobilitazione è indetta dagli studenti in occasione dell’arrivo in città del ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara per partecipare al Festival delle Regioni.

L’appuntamento è intorno alle 13:30 in piazza Santa Maria Novella. ‘Prof e studenti per una scuola migliore’ si legge sui canali social del Collettivo K1 del liceo Machiavelli-Capponi, dove vengono ribadite le richieste alla base della mobilitazione: “Lo stanziamento di 10 miliardi per le nostre scuole” anziché per il riarmo, manutenzione delle strutture, la risoluzione della precarietà del corpo docente, la richiesta di progetti di educazione sessuoaffettiva, il rinnovato appello all’ascolto delle necessità degli studenti, oltre alla contrarietà alla militarizzazione delle scuole.

“Ancora una volta ci saremo, perché è inammissibile che il ministro Valditara sia a Firenze ed è inammissibile rimanere in silenzio di fronte a colui che si fa promotore della nostra situazione”. Per questo, prosegue il comunicato, “noi studenti di Firenze, insieme ai professori che ci sostengono nella lotta, scenderemo in piazza, per ribadire che la scuola è nostra, che la lotta studentesca sta andando avanti e che non possiamo continuare a subire questa situazione, ma dobbiamo continuare a far sentire la nostra voce, uniti per una scuola e una vita più bella”.

Con le stessa piattafomra di richieste studenti e studentesse erano scesi in piazza in circa due mila il 16 ottobre scorso. Lo rifaranno oggi con l’adesione anche dei Collettivi di studenti universitari e dopo una settimana di occupazioni che hanno raggiunto 15 istituti e che vedono nella mobilitazione di oggi l’apice della protesta dentro e fuori le aule.