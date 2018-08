Massa: febbre del Nilo, sindaco ordina disinfestazione

A Massa (Massa Carrara) un turista di una cinquantina di anni, residente nel Novarese, è stato ricoverato nel reparto di malattie infettive del Nuovo Ospedale Apuano per aver contratto il virus della Febbre del Nilo.

Il sindaco Francesco Persiani e l’ufficio ambiente del Comune hanno subito provveduto alla disinfestazione nelle aree pubbliche. L’operazione si è svolta ieri, a Marina di Massa, nell’area che dista fino a 250 metri dalla casa dove alloggiava il paziente. Il Comune si è attivato appena l’Asl ha informato della situazione. La disinfestazione avviene spargendo un prodotto per via aerea e depositando in fossi e canali particolari ‘pasticche’ che non permettono alle larve della zanzara di svilupparsi. Poi, domani, il sindaco Persiani firmerà l’ordinanza per estendere il trattamento alle aree private.

A causare la malattia è un virus trasmesso da un particolare tipo di zanzara, originaria dell’Africa. Le condizioni del turista, che ha sviluppato un’encefalite, sono tenute sotto stretta osservazione dall’equipe sanitaria della struttura. Dopo i primi riscontri le indagini sanitarie proseguono.

La vicenda inizia giovedì scorso quando il turista si accorge di aver problemi ad un occhio e decide di recarsi al pronto soccorso. Non ha altri sintomi: il cinquantenne viene visitato e tutto sembra apparentemente sotto controllo, anche perché non ha la febbre. Poi però la situazione si complica e il turista ieri pomeriggio torna ancora una volta in ospedale. Questa volta scatta un protocollo sanitario ancora più approfondito. Viene sottoposto a due tac ed insorge una ‘febbricola’ che non raggiunge le temperature elevate. Il turista viene subito ricoverato nel reparto di malattie infettive. La prognosi è riservata e la diagnosi dei medici è che l’uomo ha contratto la Febbre del Nilo e il suo quadro clinico deve essere tenuto sotto stretto controllo con terapie adeguate.