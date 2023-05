🎧 Marley, il cane non vedente che salva le persone: “Un esempio di inclusività”

Marley ‘supercane’ è un cane non vedente abbandonato al canile che doveva essere soppresso dopo la nascita. Grazie al coraggio di una coppia di Santa Maria a Monte è diventato esperto in salvataggi. Una bella storia di inclusività e amore per gli animali.

“Addestratori e allevatori ci avevano sconsigliato di adottarlo perché ci avevano detto che avrebbe avuto delle difficoltà a fare qualsiasi cosa. Ma noi – spiega Marco, il proprietario – siamo andati avanti per la nostra strada”. Il supercane Marley ora fa parte a tutti gli effetti della squadra Vab che si occupa di recuperare le persone scomparse.

La sua storia vuole essere anche un esempio per gli altri. “Abbiamo creato dei profili social dedicati a Marley ‘supercane’ – dice ancora Marco – per sensibilizzare le adozioni sui cani disabili, perché quello che possono dare agli altri è davvero impagabile. Quando l’ho preso, la prima cosa che gli ho detto è stata ‘quello che so te lo insegnerò. Quello che non so lo impareremo insieme’. E così è stato”

