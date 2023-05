Cocaina sotto il sedile delle bambine piccole: arrestato a Livorno

Tenevano la cocaina sotto il sedile delle loro figlie piccole, in macchina, nella speranza che le forze dell’ordine in caso di controllo avessero guardato altrove. Ma alla fine sono stati scoperti lo stesso e arrestati. Il fatto è accaduto a Livorno.

La Guardia di finanza ha infatti sequestrato, al porto di Livorno, undici chili di cocaina pura rinvenuti su un’auto con a bordo una famiglia – i due genitori e due bambine – che si stavano imbarcando su un traghetto per la Sardegna. Il conducente, un 40enne straniero, è stato arrestato per traffico di stupefacenti, con l’aggravante dettata dal fatto che la quantità di droga sequestrata e ingente.

La cocaina rinvenuta a Livorno, secondo quanto spiegato dai finanzieri, avrebbe avuto un valore sul mercato intorno a oltre 3 milioni di euro. In base a quanto riferito in una nota dalle fiamme gialle, i finanzieri, nella serata dell’altro ieri, stavano procedendo ai consueti controlli al porto. Quando i militari sono passati vicino all’utilitaria con a bordo la famiglia “i due labrador antidroga Jambo e Brook hanno dato segnali di interessamento. Così i finanzieri hanno deciso di approfondire il controllo”, eseguito “garantendo la dovuta attenzione e cautela alle due bambine, ma anche la massima cornice di sicurezza per l’attività in corso ed il resto dell’utenza portuale, in quel momento molto attiva e variegata”.

La perquisizioni ha poi portato alla scoperta che nascosti nel sedile posteriore, c’erano diversi panetti di cocaina pura. Secondo la Gdf il padre si sarebbe fatto in sostanza “scudo” delle figlie, tentando di eludere gli eventuali controlli dal momento che le due bambine erano sedute nel sedile posteriore. Per il conducente è scattato l’arresto in flagranza per traffico di sostanze stupefacenti, con l’aggravante dell’ingente quantità. Il suo tentativ di partire da Livorno per raggiungere la Sardegna con la droga, quindi, è definitivamente andato vano.