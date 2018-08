Marina P.ta: 4 arrestati per pestaggio in disco

Il pestaggio è avvenuto fuori dalla discoteca La Bussola. Tra i giovani arrestati anche un pregiudicato. Il ferito è un 22enne di Montignoso (Massa Carrara), incensurato.

Quattro giovani di Camaiore (Lucca), tra i 19 e i 21 anni, uno di questi già conosciuto alle forze dell’ordine, sono stati arrestati dai carabinieri per aver pestato un 22enne dopo la discoteca. Sono accusati i lesioni personali aggravate.

Il pestaggio è avvenuto fuori dalla discoteca La Bussola. Tra i giovani arrestati anche un pregiudicato. Il ferito è un 22enne di Montignoso (Massa Carrara), incensurato. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori le scaramucce sarebbero cominicate all’interno del locale a causa degli apprezzamenti nei confronti di una ragazza ritenuti ‘eccxessivi’ dal fidanzato di lei. La stessa coppia, uscendo dal locale non si è allontanata, ma, insieme con tre amici, ha atteso il 22enne che è stato aggredito e picchiato, come documentato anche da alcune immagini acquisite dagli inquirenti.

Uno dei quattro lo ha colpito con un forte pugno al volto, tramortendolo, facendolo cadere a terra: così indebolito, successivamente anche gli altri si sono scagliati contro con calci e pugni. Passanti hanno chiamato il 112 e solo l’intervento tempestivo di alcune pattuglie dei carabinieri hanno scongiurato il peggio, bloccando gli aggressori che continuavano a colpire alla testa e al corpo il 22/enne. Al pronto soccorso dell’ospedale ‘Versilia’ i medici, dopo accertamenti clinici e controlli vari, gli hanno riscontrato un ‘trauma cranico e facciale con frattura del pavimento dell’orbita oculare sinistra’, con un certo rischio per un occhio. I carabinieri stanno cercando di definire bene i motivi dello scontro.

Dopo le cure in ospedale i carabinieri hanno raccolto dal 22enne una circostanziata denuncia che ha consentito di arrestare i quattro per lesioni personali pluriaggravate. Inoltre è emerso che uno di questi era in possesso di un documento falso e pertanto è stato denunciato anche per tale reato.

Gli aggressori sono stati messi agli arresti domiciliari, ma poi il gip di Lucca ha deciso la misura dell’obbligo di dimora nel comune di Camaiore con prescrizione di non allontanarsi dal domicilio dalle 22 alle 6. I difensori hanno chiesto i termini a difesa. In Versilia il fatto di stanotte ha richiamato alla mente il pestaggio di Viareggio in cui fu ucciso la sera di Halloween del 2014 Manuele Iacconi e venne ferito gravemente l’amico che era con lui. Anche in quel caso il ‘branco’ si scatenò per futili motivi mentre Iacconi transitava in Darsena.(ANSA).