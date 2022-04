Marina di Massa: trovato in spiaggia il cadavere di un’anziana donna

Marina di Massa (Massa Carrara) – La donna è una 85enne originaria di Viareggio. Nei giorni scorsi erra stata presentata una denuncia della sua scomparsa.

E’ stato ritrovato questa mattina, intorno alle 7, il cadavere di un’anziana sulla spiaggia di Marina di Massa (Massa Carrara), di 85 anni. Il cadavere era sulla riva, vicino agli scogli. A vederla è stato un passante che ha avvertito il 118: al loro arrivo i sanitari non hanno potuto che constatare la morte della donna. Sul posto anche i carabinieri e la squadra mobile di Massa.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che la donna sia morta in mare, tra le ipotesi per un malore, e che il corpo sia stato poi trascinato fino a riva. Come detto, la donna è una 85enne originaria di Viareggio (Lucca). Nei giorni scorsi erra stata presentata ai carabinieri di Viareggio una denuncia di scomparsa dell’anziana. Secondo la ricostruzione della squadra mobile la donna sarebbe entrata in mare da uno stabilimento di Viareggio poi le correnti l’avrebbero trasportata fino a Marina di Massa dalle correnti. Tra le ipotesi non si esclude neanche quella del suicidio.