Controradio News ore 7.25 – 26 aprile 2022

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – Trovata frantumata nel cimitero di Ponte a Serraglio a Bagni di Lucca (Lucca), la lapide che ricorda otto partigiani che nel 1944 furono fucilati sul posto dai tedeschi. Sul fatto stanno indagando i carabinieri che hanno svolto un sopralluogo.

Controradio news – “In questa disgrazia l’auspicio è che l’Europa possa trovare una maggiore unione e un nuovo senso di pace. Ma dobbiamo ripartire dai valori dell’antifascismo e dalla resistenza, come quella del popolo ucraino che sta mettendo in atto per l’autodeterminazione del proprio popolo e per costruire un mondo di pace”. Anche così Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, si è soffermato sull’attualità del 25 Aprile rispetto all’invasione in Ucraina nel suo intervento per il 77/o della Liberazione a Sant’Anna di Stazzema (Lucca).