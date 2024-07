Ocean Viking con 261 migranti arriva sabato a Carrara

Arriva alle 14 al porto di Marina di Carrara la Ocean Viking di Sos Mediterranée con a bordo 261 persone. La nave sta facendo rotta verso lo scalo apuano e, se in un primo momento i migranti erano 120, con le ultime operazioni di soccorso effettuate nel Mediterraneo centrale, il totale è salito a 261.

Numericamente sarà lo sbarco più numeroso mai avvenuto nello scalo apuano. Dei 261 migranti, Sos Mediterranee comunica che 13 sono donne, 11 bambini e ben 41 minori non accompagnati. Per la Ocean Viking sarà invece la terza volta nel porto di Marina di Carrara dopo che vi era già approdata il 30 gennaio 2023 e un mese fa, il 12 giugno 2024. Complessivamente invece per lo scalo apuano sarà il 14esimo sbarco. Con i migranti in arrivo sabato il conteggio totale delle persone sbarcate a Carrara da quando il suo scalo è stato dichiarato porto sicuro salirà a 1809. Oggi pomeriggio in Prefettura a Massa consueta riunione operativa per mettere in moto la macchina organizzativa dell’accoglienza. Seguendo una prassi ormai consolidata dai precedenti sbarchi degli ultimi 18 mesi, i migranti dopo essere scesi dalla nave saranno accompagnati al padiglione B del vicino complesso fieristico di Imm-Carrarafiere per il primo soccorso e le operazioni di riconoscimento. Dopo essere stati visitati e rifocillati, partiranno poi per le strutture di accoglienza.