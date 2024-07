Morto 22enne in incidente stradale a Campi Bisenzio

Incidente stradale mortale a Campi Bisenzio (Firenze). All’alba un motociclista di 22 anni, residente nella zona, è morto dopo l’impatto con una vettura, in via Primaldo Paolieri, all’altezza dell’incrocio con via di Limite. L’automobilista, 26 anni, anch’egli di Campi Bisenzio, è stato denunciato per omicidio stradale.

Secondo una prima ricostruzione, il 22enne dopo aver perso il controllo del motorino, per cause in corso di accertamento, è stato disarcionato dal mezzo e sbalzato sulla corsia opposta dove è stato investito da un’auto che sopraggiungeva. La vettura non è riuscita a evitare l’impatto. Sul posto sono intervenute pattuglie dei carabinieri e un’ambulanza. Il motociclista è morto subito. Il magistrato di turno in procura, Benedetta Foti, ha disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso. I veicoli sono stati sottoposti a sequestro penale e affidati a custode giudiziario a disposizione dell’autorità giudiziaria.