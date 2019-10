Marco Carrai nuovo console di Israele per Toscana, Lombardia ed Emilia Romagna

La nomina di Marco Carrai a console onorario di Israele per Lombardia, Toscana e Emilia Romagna è stata annunciata dall’ambasciatore israeliano in Italia Dror Eydar sulla sua pagina Fb con una foto. Carrai, presidente di Toscana Aeroporti e imprenditore nel campo della cybersecurity ritenuto vicino a Matteo Renzi, vanta infatti importanti relazioni in Israele.