Marchio ‘Ce’ contraffatto, maxi sequestro di 16 milioni di dispositivi medici

Sigilli a merce per 8 mln euro,anche mascherine, siringhe, aghi e altri dispositivi medici per marchio ‘ce’ contraffatto

Oltre 16 milioni di dispositivi medici con marchio ‘Ce’ contraffatto, tra cui mascherine, set chirurgici, siringhe, aghi e abbigliamento sanitario, sono stati sequestrati nel magazzino di un grossista fiorentino, nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla procura di Firenze e condotta dalla guardia di finanza.

Sempre nel magazzino sono state trovate e sottoposte a sequestro altre 655mila mascherina prive di marchio ‘Ce’ e altri prodotti privi dei requisiti di sicurezza, tra cui 659 chili di integratori alimentari e oltre 500 mila capsule di vitamine e acido ialuronico. Il valore complessivo della merce sequestrata è di circa 8 milioni di euro. L’indagine, condotta dai finanzieri della tenenza di Orbetello (Grosseto) e da quelli della sezione di pg della procura fiorentina, sono scattate dal sequestro lo scorso dicembre di 2.500 mascherine con marchio ‘Ce’ contraffatto in diversi negozi nei comuni di Orbetello e Monte Argentario.

Gli accertamenti condotti per risalire all’origine della merce hanno portato al magazzino del grossista, con sede in provincia di Firenze. “Le attività complessivamente svolte – spiegano le fiamme gialle del comando provinciale di Grosseto – si inquadrano tra i servizi svolti nei settori economici resi maggiormente attrattivi dall’emergenza sanitaria, i quali costituiscono presìdi fondamentali per arginare anche possibili mire della criminalità organizzata”.