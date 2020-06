Manifestazione S.Croce: “nessuno ha negato l’esistenza del virus. Le critiche erano per la gestione dell’emergenza”

Chi erano le migliaia di persone andate in piazza sabato a Firenze nella manifestazione organizzata dal Movimento 3V? Tutti ‘negazionisti’ convinti che il 5g faccia venire il Covid o c’era di più e di diverso? ASCOLTA L’INTERVISTA

La questura di Firenze segnalerà in procura, secondo quanto appreso, gli organizzatori della manifestazione nazionale ‘No vax’ e ‘No 5g’, con olte 4.000 persone sabato scorso in piazza Santa Croce per non essersi impegnati a far rispettare ai manifestanti le norme di distanziamento sanitario previste dai protocolli contro il contagio da Coronavirus. Oltre al notevole assembramento nella piazza, molti partecipanti non indossavano mascherine di protezione. La manifestazione, regolarmente preavvisata alla questura dal gruppo ‘Movimento 3V’, si è svolta in modo pacifico, tuttavia i presenti, nonostante gli avvisi, si sarebbero accalcati più volte sotto il palco non rispettando le regole del distanziamento. La segnalazione alla procura lascia aperto il campo delle ipotesi di reato eventualmente da contestare ai promotori dell’iniziativa.