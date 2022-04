🎧 Manifestazione a Firenze a sostegno del popolo curdo: "Le guerre sono tutte uguali" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:40 Share Share Link Embed

Si è tenuta questo pomeriggio in Piazza San Firenze la manifestazione a sostegno del popolo del Kurdistan, organizzata da Coordinamento ‘Toscana per il Kurdistan’ e ‘Sinistra Progetto Comune’.

Una manifestazione a sostegno del popolo del Kurdistan, quella che oggi pomeriggio si è tenuta a Firenze e che ha visto un corteo di un centinaio di persone muoversi per le vie del centro storico, fino a Piazza Santa Croce.

In podcast un estratto della manifestazione a favore del Kurdistan, a cura di Lorenzo Braccini.

“Tutte le guerre sono uguali, noi siamo contro i conflitti. Diamo solidarietà dove muoiono persone. Penso all’Ucraina, ma in questo caso anche il Kurdistan“. Così Erdal Karabey, portavoce del coordinamento Toscana per il Kurdistan, in occasione del corteo di oggi a Firenze, partito da piazza San Firenze, e organizzato “per denunciare l’inasprirsi dell’offensiva militare turca in Kurdistan e contro tutte le guerre”.

Il corteo sta sfilando nel centro storico e arriverà in Sant’Ambrogio dove è organizzata un’altra iniziativa contro tutte le guerre. Al momento sono un centinaio i presenti, tra loro anche Alessandro Orsetti, padre del 33enne fiorentino Lorenzo Orsetti, ucciso negli scontri in Siria con l’Isis. “Sosteniamo il Kurdistan, le operazioni di guerra della Turchia mettono a serio rischio il popolo curdo. Il 17 aprile sono iniziati i bombardamenti con aerei, droni, elicotteri. Per questo è necessario rompere il silenzio, farsi sentire. Lo ripetiamo: le guerre sono tutte uguali, il denominatore comune è la morte delle persone”.