www.controradio.it Mandela Day 2026, consegnati a Fondazione Caritas zainetti e borracce: contro povertà e disuguaglianza Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:24 Share Share Link Embed

Cinquecento zainetti e 500 borracce per l’acqua sono stati consegnati stamani alla Fondazione Solidarietà Caritas ETS di Firenze in occasione del Mandela Day, che ogni anno il 18 luglio celebra in tutto il mondo la nascita del leader sudafricano. Gli oggetti hanno l’immagine di Mandela e la scritta “è ancora nelle nostre mani combattere la povertà e la disuguaglianza”. L’iniziativa è nata dall’Associazione Nelson Mandela Forum che gestisce da 22 anni a Firenze il palazzetto intitolato proprio a Madiba e si è svolta alla mensa di via Baracca, alla presenza tra gli altri del presidente dell’Associazione Nelson Mandela Forum Massimo Gramigni (AUDIO), del direttore della Fondazione Caritas Leonardo Dallai, dell’eurodeputato Dario Nardella e del consigliere regionale Andrea Vannucci. Inoltre per tutta la giornata di domani lo schermo esterno del Nelson Mandela Forum mostrerà l’immagine del Mandela Day.

La ricorrenza è stata istituita dalle Nazioni Unite nel 2009 e ogni anno dal Sudafrica arriva l’invito a onorare l’eredità del leader dedicando 67 minuti, un minuto per ogni anno speso da Mandela al servizio dell’umanità, del proprio tempo ad azioni solidali. E’ una iniziativa che prende le mosse dalle parole che Nelson Mandela pronunciò in prossimità del suo novantesimo compleanno: “Il mondo continua ad essere afflitto da tanta sofferenza umana, povertà e privazioni. È nelle vostre mani rendere il nostro mondo migliore per tutti, specialmente per i poveri, i vulnerabili e gli emarginati”.