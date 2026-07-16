Detenuto trovato morto nel carcere di Lucca, ipotesi malore

Un detenuto, originario del Marocco, tra i 35 e i 40 anni è stato trovato senza vita questa mattina nel carcere di Lucca durante il giro di controllo della polizia penitenziaria, l’ipotesi sembra essere quella di un malore.

“Questa è l’ennesima morte all’interno di un istituto penitenziario – ha detto Francesco Oliviero, segretario nazionale per la Toscana del Sindacato autonomo polizia penitenziaria Sappe -. Le cause di questo decesso sembrerebbero naturali ma ci sarà sicuramente un’autopsia disposta per fare piena luce sulle cause del decesso”. Quello odierno è il secondo decesso in due giorni nel penitenziario di Lucca. Ieri un detenuto di 23 anni era stato trovato morto, si sarebbe suicidato.