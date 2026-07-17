Cucchi (Avs), detenuto tenta il suicidio in carcere a Pisa davanti a noi

“Abbiamo appena assistito a un tentativo di suicidio ed è stata una scena spaventosa e abbiamo visto intervenire con grande determinazione quattro agenti della penitenziaria, abbiamo percepito chiaramente la disperazione di tutti: del giovanissimo detenuto, dei suoi compagni di cella, degli agenti e della direttrice del carcere”. Lo ha detto Ilaria Cucchi, senatrice di Avs, che oggi, insieme al consigliere regionale del suo partito Massimiliano Ghimenti, ha visitato la casa circondariale Don Bosco di Pisa.

“Siamo tutti estremamente provati – ha aggiunto – e anche io, che di carcere, mio malgrado, me ne intendo e che l’ho frequentato molto spesso, non ha mai provato una sensazione come quella che provo in questo momento. In questo istituto si respira veramente la sofferenza dei detenuti da un lato e degli agenti dall’altro”. Cucchi ha riferito che la delegazione di Avs ha riscontrato “la totale mancanza di quelle normali condizioni igienico sanitarie in base alle quali qualunque altro luogo sarebbe stato immediatamente sequestrato, chiuso, e invece qui ci vivono in tantissimi con un tasso di sovraffollamento che corrisponde al 200% con un numero estremamente scarso di agenti che fanno tutto quello che possono”.

“L’edificio – ha concluso Cucchi – praticamente crolla a pezzi, ma il sovraffollamento non è dovuto solo ai trasferimenti per la chiusura di alcune sezioni di Sollicciano, ma deriva dal mancato ricorso a misure alternative e dal fatto che buttare qualcuno in una cella e chiuderlo a chiave sembra che sia l’unica soluzione per risolvere i problemi”.