Maltempo: tromba d’aria a Rosignano, alberi caduti su due case a Punta Ala

A causa delle avverse condizioni meteo, i Vigili del Fuoco del Comando di Livorno sono impegnati per interventi in tutta la provincia. In zona Rosignano M.mo si è verificata una tromba d’aria, la zona interessata è quella di loc. Leciaglia alta e bassa e Chiappino: crollato un capannone agricolo di ricovero bestiame (mucche e vitelli).

Danneggiate anche le coperture di abitazioni rurali, mentre il bestiame è stato portato in salvo. Sul posto operano 2 squadre dei vigili del fuoco (vigili volontari VF Collesalvetti e Distaccamento Cecina).

Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Livorno opera in zona 206 e sulla strada tra la 206 e Castelnuovo della Misericordia per alberi caduti sulla carreggiata.

Piombino ha effettuato vari interventi per alberi pericolanti in zona S. Vincenzo e sulla Geodetica.

Vari interventi per alberi ed intonaci pericolanti anche sull’Elba (zone di Portoferraio e Campo Elba). È stato attivato dalla Prefettura il C.C.S (Centro Coordinamento Soccorsi) e tre C.O.C. (Centri Operativi Comunali a Rosignano M.mo, Portoferraio e Cecina). Attivo anche il Centro Situazioni(CE. SI.) della Provincia di Livorno). Non si segnalano danni a persone.

I Vigili del Fuoco del Comando di Pisa stanno intervenendo in via Ajaccio ad Orciano Pisano, a seguito di una forte raffica di vento. Le squadre VF stanno operando su alberi caduti e per la rimozione di tegole e comignoli pericolanti. Le operazioni sono in corso ed il Sindaco ha aperto il C.O.C. ( Centro Operativo Comunale).

I Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto sono stati impegnati per tutta la notte, a causa del forte vento. In particolare si segnalano diversi allagamenti su Follonica per un violento temporale avvenuto intorno alle ore 4,00, mentre a Punta Ala, Comune di Castiglione della Pescaia, un albero è caduto su una casa e la squadra VF intervenuta sul posto ha fatto uscire gli abitanti per precauzione. La strada per Punta Ala è attualmente bloccata da alcuni alberi caduti sulla sede stradale e quindi momentaneamente chiusa al traffico.

Si è inoltre completamente allagato il sottopasso del Cassarello a Follonica Est (Grosseto) mentre la zona di Filare, a Gavorrano (Grosseto) è senza energia elettrica a causa della caduta di alcuni alberi sulle linee elettriche. I tecnici E-distribuzione sono al lavoro per ripristinare il disservizio.

Al lavoro quattro squadre dei vigili del fuoco. Sono 72, al momento, gli interventi in coda dei pompieri per alberi e rami caduti e cantine allagate. Si sta ancora lavorando per togliere gli alberi che si sono abbattuti sulle case a Punta Ala mentre la viabilità nella provinciale è stata ripristinata.