Maltempo Toscana: stop traghetti per isole Elba e Capraia

A causa del maltempo sono stati interrotti i collegamenti dei traghetti con l’isola d’Elba da Piombino e con l’isola di Capraia da Livorno

Interrotti stamani a causa del maltempo i collegamenti dei traghetti con l’isola d’Elba (Livorno) da Piombino e con l’isola di Capraia da Livorno. Da Piombino l’ultima nave per Portoferraio è partita alle 6,10, poi lo stop dei traghetti. Come spiegano dalla capitaneria di Portoferraio infatti, le condizioni meteo marine sono proibitive con 3 metri d’onda nel canale e 50 nodi di vento da sud. Dal porto di Livorno invece, confermano dall’Avvisatore Marittimo, stamani, sempre a causa delle avverse condizioni meteo, non è partito il traghetto Liburna per l’isola di Capraia.

La sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un codice arancione per vento e mareggiate e giallo per quanto riguarda neve e rischio idrogeologico.

Il codice arancione interessa l’intero litorale toscano (tranne la Lunigiana dove rimane giallo) e le isole e sarà in vigore fino alle 13 di oggi lunedì 28 dicembre.

Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana.

I prossimi giorni il tempo rimarrà molto nuvoloso con precipitazioni sparse nei giorni di domani 29 dicembre e mercoledì 30 dicembre. Neve oltre i 1000-1200 metri in Appennino e mari mossi o agitati.