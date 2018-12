Maltempo: Toscana, codice arancione per vento e mareggiate

L’allerta che è valida dalle 8.00 alle 20.00 di domani, domenica 9 dicembre, riguarda in particolare le province di Pisa e Livorno e le isole dell’Arcipelago. Previsti “fenomeni che potranno essere pericolosi per l’incolumità delle persone e produrre danni prolungati e consistenti”.

Mareggiate e vento forte sulla costa toscana, con particolare intensità in provincia di Pisa e Livorno e sulle isole dell’Arcipelago. E’ quanto prevede l’allerta regionale per il maltempo in Toscana emesso dalla Protezione civile regionale, delle 8.00 alle 20.00 di domani, domenica 9 dicembre, con codice giallo e arancione. In particolare, per le mareggiate sono previsti “fenomeni che potranno essere pericolosi per l’incolumità delle persone e produrre danni prolungati e consistenti”.

Possibili problemi a causa del maltempo anche nei tratti stradali, spiega una nota, a ridosso della linea di costa, negli stabilimenti balneari e per le attività marittime, con ritardi o interruzioni nei

collegamenti, con difficoltà e pericolo per la navigazione da diporto e le attività sportive. Rischi anche per il vento forte, dice ancora la nota, disagi per ritardi e cancellazioni nei

collegamenti terrestri, ferroviari, aerei e marittimi. Codice giallo per maltempo, in particolare vento e mareggiate, anche in Versilia e nel grossetano, e nella Romagna Toscana.