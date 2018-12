Firenze: paura per spray peperoncino in centro

E’ accaduto la scorsa notte a Firenze in zona san Lorenzo. . A chiamare i carabinieri è stato il proprietario di un locale quando al suo interno sono entrate di corsa una decina di persone segnalando che qualcosa di tossico era stato lanciato in aria

Un po’ di paura la notte scorsa, intorno alle 1.30, nel centro di Firenze, vicino a piazza San Lorenzo, dove qualcuno avrebbe spruzzato in strada dello spray al peperoncino. A chiamare i carabinieri è stato il proprietario di un locale quando al suo interno sono entrate di corsa una decina di persone segnalando che qualcosa di tossico era stato

lanciato in aria. Sul posto, oltre ai militari, sono arrivati anche i sanitari del 118 e i vigili del fuoco.

Secondo quanto ricostruito al loro arrivo i vigili del fuoco non hanno trovato alcuna sostanza tossica. Alcune persone lamentavano sintomi ‘riconducibili’ alla sostanza delle

bombolette di spray al peperoncino ma nessuno, spiegano i carabinieri, ha dovuto far ricorso alle cure mediche.