Betori: Firenze non si riduca a ‘vetrina turistica’

Firenze ha la possibilità, ma anche il bisogno, di ritrovare “solidarietà, progettualità economica e lavoro, cultura e arte” per non ridursi “a vetrina turistica, a coltivazione di nostalgie del passato, a imprese con poco respiro, anche perché tarpate nelle loro potenzialità da infrastrutture non adeguate, a una solidarietà che non coglie i

bisogni estremi dei poveri e dei popoli”. Lo ha detto il cardinale Giuseppe Betori nella preghiera per il tradizionale omaggio alla beata Vergine Maria alla Loggia del Bigallo nella festa dell’Immacolata.

“Ritessere questa unità è il compito che ci attende e abbiamo bisogno di orizzonti ampi su cui misurarci, di partecipazione convergente di tutti – ha proseguito -, di una speranza viva di futuro, di una società ricca di relazioni tra persone, famiglie

e gruppi sociali, in un’accoglienza che non pone barriere”. Rivolgendo la sua preghiera alla Madonna l’arcivescovo ha concluso chiedendo “che nessuno manchi al proprio dovere verso il bene comune”, con un riferimento a quanto detto poco prima quando aveva ricordato come Firenze, “nei suoi momenti migliori, ha saputo convogliare le energie e l’impegno di tutti verso un disegno condiviso di convivenza serena e di crescita armonica”.