Maltempo: situazione in via di normalizzazione in Toscana, gli aggiornamenti in tempo reale

La Soup (sala operativa unificata) della Regione Toscana sta compiendo ora la ricognizione con le prefetture interessate dagli effetti del maltempo di queste ore. La direzione regionale dei Vigili del Fuoco annuncia il rientro nella normalità operativa. Alle 12 prevista una riunione coi territori interessati dal maltempo per una ricognizione dei danni.

A Pisa la situazione è sotto controllo, in nottata nessun problema particolare. La piena dell’Arno sta calando lentamente. Nelle prossime ore, presumibilmente in serata, la situazione rientrerà nella normalità. In provincia riaperti i ponti e la viabilità è stata riaperta.

In provincia di Livorno la situazione si sta normalizzando. Nella zona del Cecina la notte è passata senza problemi di rilievo.

Nella Città metropolitana di Firenze la piena sta rientrando sotto il primo livello di guardia. Piccoli smottamenti sugli argini in via di verifica. Nessuna criticità sulla viabilità relativa al maltempo. Gli sfollati di ieri rientreanno in mattinata.

La famiglia sfollata di Signa ha la casa danneggiata e non potrà rientrare in giornata. Al momento è ospitata in albergo.

In provincia di Lucca situzione sotto controllo, le scuole sono aperte in tutti i comuni. Scuole chiuse invece nel pisano e grossetano, Empoli, Livorno e Cecina.