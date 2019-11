Maltempo: situazione area fiorentina

I comuni della provincia di Firenze interessati da criticità in conseguenza al maltempo che si è abbattuto sull’area sono 17. Qui sotto l’aggiornamento in dettaglio della Protezione civile dei Comuni colpiti.

A Fiesole, la caduta di muro di contenimento in via delle fontanelle; a Lastra a Signa una frana su SP 72 chiusa al km.1 – Lastra a Signa/Malmantile; e la frana SP 72 al km1, allagamenti in località Ginestra; a Ginestra Fiorentina l’esondazione del Pesa a Ponte Topole altezza inizio lavori FI PI LI; a Scandicci gli allagamenti di vari scantinati in via dei Rossi, allagamento p.zza Kennedy e via di Triozzi; a Bagno a Ripoli una frana su SP01, via Montisoni, strada con accesso da via di Ritortoli; smottamento torrente Isone c/o campo sportivo Antella, magazzini allagati in via Chiantigiana e via di Quarto; a Sesto Fiorentino allagamenti strade, abitazioni: all’Impruneta l’allagamento di abitazioni a Tavarnuzze, la frana di un muretto via San Gersolè, l’ allagamento di un sottopasso loc. Scopeti (3 auto coinvolte); a Barberino Tavernelle – Sambuca l’esondazione del fosso del Morrocco loc. Sambuca, esondazione Elsa su ponte a immersione loc. Zambra con evacuazione di 23 famiglie (sistemazione autonoma); a Reggello frane su SC loc. Castellina e loc. Borgo a Cascia, SC di Pontifogno. SP17 frana al km 3.1 e su SR 69km 14.9; allagamenti loc. San Clemente per fuoriuscita Arno, chiuse altre strade per rischio esondazione.

Pontassieve – Le Sieci: via Colognolese allagata, evacuate 10 famiglie abitato Sieci di Sotto per allagamenti case. Chiusa SS67 loc Sieci, sottopasso via Diaz allagato; a Rignano allagamento strade, smottamenti. Allagamento impianti sportivi; Figline Incisa Valdarno allagamenti garage via Arno, allagamento SS 67 parcheggio del Comune; a Pelago – Meleto evacuata 1 famiglia, allagamento abitazione. Allagaemnto strade, crollo muretti. E stata evacuata un’abitazione loc. Meleto, allagamento abitazione loc. Sigillo, crollo muro a secco innesco su SP 85;alla Rufina loc. Contea zona 167 pozzo Publiacqua che rigurgita, inceneritore basso morfologico allagato loc. Selvapiana, allagamenti centro abitato;

A San Godenzo strada vicinale interrotta, 6 famiglie isolate; a Borgo San Lorenzo chiusura SP41 per esondazione Sieve, criticità in località Sagginale (ponte d’Annibale chiuso); a Barberino di Mugello smottamento su SC in via di Tignano; a Marradi lo smottamento su sc di Campigno e Ravalle, Gamberaldi, la Cavallara; evacuazione famiglia vicolo della Badia per frana (autonoma sistemazione).