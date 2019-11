Maltempo: rientrate nelle proprie abitazioni quasi tutte le 500 persone evacuate

A Cecina, quasi tutte le 500 persone evacuate, sono rientrate nelle proprie abitazioni. La piena del fiume Cecina non ha provocato danni alla città, mentre esondazioni si sono verificate nella parte alta del bacino senza provocare significativi danni a persone o cose.

Non è entrata in funzione la cassa di espansione a soglia fissa di Steccaia, dimensionata per mitigare eventi più severi di quello registrato nella giornata di ieri. Nella città di Livorno non si sono registrati problemi anche grazie ai recenti lavori effettuati dopo l’alluvione del settembre 2017.