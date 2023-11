Maltempo: sindaco Montemurlo evacua abitanti, torrente a rischio

Maltempo: Il Comune di Montemurlo (Prato) ha disposto l’evacuazione – stasera – di tutti i cittadini dimoranti ai piani interrati, seminterrati, ai piani terra e rialzati in cinque strade di Montemurlo Centro con l’avviso meteo di codice giallo in corso da stasera a domani mattina.

Il sindaco Simone Calamai è sul posto con la polizia municipale e i volontari della protezione civile comunale, per informare i cittadini della nuova ordinanza. Sono circa 150 le persone che, nella zona interessata, abitano ai piani più bassi, mentre in tutto sono 300 le famiglie residenti nelle cinque strade a rischio.

“L’evacuazione è necessaria per le conseguenze dell’alluvione del 2 novembre che hanno creato criticità su un tratto del torrente Stregale – spiega Calamai – In questo momento non ci sono condizioni di sicurezza preesistenti all’alluvione del 2 novembre”.

La raccomandazione del Comune di Montemurlo “per chi può, è di recarsi ai piani più alti dell’edificio di residenza o a lasciare l’abitazione e passare la notte da parenti o amici in altre zone”. Per chi fosse impossibilitato a spostarsi, il consiglio è contattare la protezione civile comunale telefono – 0574-558446 cellulare 335-1846512 – e chiedere supporto per trascorrere la notte nel punto di accoglienza, predisposto nella palestra di Fornacelle, in via Deledda a Montemurlo. Le persone con fragilità e problemi di salute residenti nella zona sono state contattate telefonicamente, una ad una, dalla protezione civile comunale per informarle dell’evacuazione e per offrire l’assistenza necessaria per provvedere ad eventuali spostamenti in altre sedi.