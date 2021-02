Maltempo: Publiacqua, proteggere i contatori dal gelo

Nei prossimi giorni è previsto un notevole abbassamento delle temperature, soprattutto notturne, in particolar modo nelle zone collinari e appenniniche per le province di Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo.

Considerato l’abbassamento delle temperature, soprattutto notturne, previsto per i prossimi giorni del weekend, in particolar modo nelle zone collinari e appenniniche per le province di Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo, Publiacqua raccomanda di nuovo “a tutti gli utenti di provvedere a proteggere con scrupolo il proprio contatore dell’acqua con materiali isolanti o con stracci di lana, per

evitarne la rottura a causa del gelo; ciò provocherebbe infatti la cessazione dell’erogazione di acqua per il tempo necessario alla sostituzione del contatore da parte nostra”.

La sostituzione, prosegue Publiacqua, “è resa ancora più complessa dalla situazione sanitaria contingente ed i cui costi sarebbero tra l’altro a carico degli utenti stessi”.

Publiacqua ricorda anche che un problema a parte è rappresentato dalle seconde case, inabitate nel periodo invernale, dove il ghiaccio può provocare la rottura di tubazioni e termosifoni. “Anche in questo caso raccomandiamo agli utenti, oltre che proteggere il contatore, di tenere sotto controllo le tubazioni del proprio impianto interno – aggiunge Publiacqua nella stessa nota – adottando, al bisogno, qualche piccolo accorgimento come quello di mantenere un minimo flusso da un rubinetto per evitare il congelamento delle tubazioni esposte”.

Inoltre, in caso di richiesta di intervento al numero verde ‘Guasti’ 800 314 314 per rottura del contatore, “è fortemente consigliato farlo comunicando la matricola dello stesso (riportata su qualsiasi bolletta e sullo stesso contatore).

Questa informazione, infatti, è fondamentale per accelerare al massimo i tempi di intervento e quindi di ripristino del servizio”.