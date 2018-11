Maltempo in Toscana: danneggiato il 14% della costa

Entro il 10 dicembre è previsto un primo piano di interventi per dare risposta in termini economici agli enti pubblici che hanno messo in atto le somme urgenze e i soccorsi, durante il maltempo. Entro il 20 dicembre ulteriori eventuali misure necessarie al superamento dell’emergenza.

Il maltempo ha danneggiato il 14% della costa toscana e “la Regione ha stanziato 5 milioni di euro per realizzare i primi interventi di ripristino delle spiagge sui 34 chilometri fortemente danneggiati, dei 240 complessivi del litorale toscano, per garantire il recupero economico della costa”.

Lo ha detto oggi il presidente della Toscana Enrico Rossi incontrando oggi a Piombino (Livorno), gli amministratori dei Comuni colpiti dal maltempo di fine ottobre. Erano presenti, spiega una nota, anche l’assessore regionale Federica Fratoni, il consigliere regionale Gianni Anselmi (Pd).

Dei 34 km di costa colpiti, 3,5 km sono nel territorio di Massa (circa il 24%), 17 km in provincia di Livorno (pari al 20% del totale), di cui 6 km all’Elba (pari al 18% riferito al totale dell’isola), e 13,5 km in provincia di Grosseto (pari al 15%). Vanno poi considerati poco meno di 2 km delle scogliere danneggiate a Marina di Pisa. “Il Governo ha riconosciuto lo Stato di emergenza nazionale stanziando un altro milione e mezzo e nominandomi commissario per i lavori”, ha continuato Rossi.

“Con l’incontro di oggi abbiamo stabilito insieme ai sindaci che la priorità assoluta è proprio quella del ripristino delle spiagge in vista della prossima stagione estiva. Abbiamo stimato, anche insieme al Genio civile, che per completare la risistemazione servano altrettante risorse e presto stabiliremo le nuove priorità”, ha concluso Enrico Rossi.