Maltempo in Toscana: codice giallo per vento su crinali appenninici

By

Maltempo in Toscana – Diramato un codice giallo per vento forte (libeccio) per la giornata di domani, lunedì 7 febbraio 2022.

La sala operativa unificata della protezione civile regionale ha diramato l’allerta meteo per maltempo in Toscana. L’allerta è stata diramata con codice di vigilanza giallo per vento forte sui crinali e sui versanti orientali appenninici della Toscana.

A partire da domani, lunedì 7 febbraio, spiega la Regione Toscana in una nota, è previsto vento di Libeccio forte sulla costa centrale, sui crinali e sui versanti orientali appenninici. Codice giallo, sempre a partire da domani, anche per mare agitato al largo a nord dell’Elba.

Vento forte che si registrerà in gran parte della Penisola. In particolare, domani il vento spazzerà anche le regioni centro-meridionali, con raffiche fino a tempestose di Maestrale in giornata sulla Sardegna. Una rapida fase di precipitazioni interesserà le regioni peninsulari e l’aria fredda convogliata dalla forte ventilazione settentrionale determinerà un temporaneo calo delle temperature.

Da martedì alta pressione di nuovo in consolidamento, con rinnovate condizioni di stabilità e di blocco rispetto alle perturbazioni, che rimarranno probabilmente lontane dall’Italia per il resto della settimana.