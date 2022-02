Controradio News ore 7.25 del 7 febbraio 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:41 Share Share Link Embed

CONTRORADIO NEWS – Nelle oltre 40 scuole superiori di competenza della Provincia di Lucca i presidi hanno “segnalato particolari criticità. Sopralluoghi da parte dei tecnici scolastici e dai responsabili delle scuole saranno svolti questa mattina”. Lo rende noto la Provincia di Lucca in merito al monitoraggio disposto in seguito alla scossa di terremoto di 3.8 di magnitudo registrata alle 2.36 “tra Viareggio sud e Marina di Vecchiano (Pisa)”, avvertita “soprattutto nella zona della Versilia ma in maniera distinta anche nella Piana di Lucca, in Mediavalle e in Garfagnana”. L’istituto comprensivo di Pietrasanta spiega su Fb che “su segnalazione dell’ufficio scuola del Comune oggi l’ingresso agli edifici scolastici è’ posticipato alle 10 per consentire ai tecnici comunali di effettuare i sopralluoghi per le verifiche statiche sulle strutture”.

CONTRORADIO NEWS – Una donna di 73 anni è morta intossicata dal fumo sprigionatosi dall’incendio di una stufetta nell’abitazione dove l’anziana viveva da sola a Forno (Massa Cararra). Morti anche i due cagnolini della donna. Non chiaro come si sia innescato l’incendio, forse una coperta finita sulla stufetta o un corto circuito. Sul posto intervenuti carabinieri e vigili del fuoco insieme ai sanitari.

CONTRORADIO NEWS – Decine di pezzi di tombe, tra lapidi, croci e colonne, e ossarini sono stati rinvenuti abbandonati nei boschi sopra il cimitero comunale di Trespiano a Firenze, il più grande della città, sulle colline della via Bolognese. La denuncia dell’associazione Vivi verde di Firenze. I resti delle tombe potrebbero trovarsi in mezzo alla boscaglia da anni, forse scaricate da una ditta incaricata di smaltire le lapidi più vecchie. Da Palazzo Vecchio intanto si spiega che, prima della denuncia fatta al Corriere fiorentino dall’associazione, non sono arrivate segnalazioni su questa vicenda. Saranno avviati accertamenti per verificare l’accaduto ed eventualmente prendere i provvedimenti del caso.

CONTRORADIO NEWS – Violenta aggressione a scopo di rapina intorno alle 6.30 di ieri mattina in strada a Firenze, non lontano dalla stazione di piazza Santa Maria Novella, tra viale Fratelli Rosselli e via Alamanni: la vittima è una donna di 65 anni che stava andando a lavorare. Il presunto aggressore è stato arrestato dai carabinieri. E’ un trentenne già noto alle forze dell’ordine.

CONTRORADIO NEWS – Due aggressioni a 4 minori si sono verificate sabato sera a Grosseto : ad agire, secondo una delle ipotesi dei carabinieri che indagano, potrebbe essere stato uno stesso gruppo di coetanei. Accertamenti sono in corso anche per verificare se un altro minorenne, medicato anche lui in ospedale, sia la quinta vittima di quanto si è verificato nel capoluogo maremmano.

CONTRORADIO NEWS – Il ministro del Lavoro Andrea Orlando oggi sarà a Terranuova Bracciolini per incontrare la Rsu dello stabilimento Fimer nel comune dell’aretino, e le istituzioni locali. Lo annuncia il sindaco Sergio Chienni. I sindacati venerdì scorso avevano rimandato la protesta alla rotatoria del casello A1 proprio per la convocazione di un tavolo al Mise prevista per il 10 febbraio alle 14 a Roma a cui si aggiunge ora la visita di Orlando.