Sab 25 Ott 2025
ToscanaAmbienteMaltempo, in Toscana codice giallo per mareggiate
ToscanaAmbienteCronaca

Maltempo, in Toscana codice giallo per mareggiate

By Redazione

Un’allerta con codice giallo per il rischio di mareggiate sul litorale centro settentrionale e sull’Arcipelago fino all’Isola d’Elba valido dalla mezzanotte di oggi e fino alle ore 20 di domenica 26 ottobre, è stata emessa dalla Sala operativa della protezione civile della Toscana.

Una rapida perturbazione, accompagnata da piogge e forti venti occidentali, interesserà infatti il territorio toscano nelle giornate di oggi e domani. I mari risulteranno molto mossi o localmente agitati sul litorale centro settentrionale e sull’Arcipelago a nord dell’Elba oggi, mentre saranno ovunque molto mossi (sul litorale meridionale solo in serata) fino ad agitati a nord dell’Elba nella giornata di domani.

