Maltempo, in Toscana codice giallo per mareggiate

Un’allerta con codice giallo per il rischio di mareggiate sul litorale centro settentrionale e sull’Arcipelago fino all’Isola d’Elba valido dalla mezzanotte di oggi e fino alle ore 20 di domenica 26 ottobre, è stata emessa dalla Sala operativa della protezione civile della Toscana.

Una rapida perturbazione, accompagnata da piogge e forti venti occidentali, interesserà infatti il territorio toscano nelle giornate di oggi e domani. I mari risulteranno molto mossi o localmente agitati sul litorale centro settentrionale e sull’Arcipelago a nord dell’Elba oggi, mentre saranno ovunque molto mossi (sul litorale meridionale solo in serata) fino ad agitati a nord dell’Elba nella giornata di domani.