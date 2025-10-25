In stato di alterazione spacca finestrino bus a Firenze

In evidente stato di alterazione avrebbe rotto, col martello frangivetro, il finestrino del bus della linea 23 su cui stava viaggiando dopo che l’autista ha fermato il pullman e fatto scendere i passeggeri. E’ accaduto stamani presto in via Datini a Firenze dove poi sono intervenuti i carabinieri. Nessuno è rimasto ferito.

Solidarietà all’autista è stata espressa da At che ringrazia le forze dell’ordine per l’intervento. Su fb Massimo Milli, della Faisa-Cisal Toscana, ha postato le immagini del bus danneggiato scrivendo: “Ennesima aggressione stamattina alle 7 su Firenze… che cosa dobbiamo ancora aspettare!?!? Stamattina sul 23, un passeggero ha dato di matto e ha spaccato i vetri del mezzo”.