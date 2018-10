Maltempo, Grosseto: scuole chiuse anche domani

Dopo l’ordinanza di chiusura delle scuole, a Grosseto anche domani, lo stesso provvedimento è stato preso dai Comuni di Follonica, Castiglione della Pescaia e Capalbio.

Centinaia gli interventi dei vigili del fuoco che stanno intervenendo in ogni angolo della provincia per alberi e rami caduti, tetti scoperchiati e allagamenti. a causa del maltempo che sta investendo la regione Toscana. Drammatica la situazione anche a Talamone. Il mare in burrasca sta provocando problemi alle imbarcazioni del porto.

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha esteso il codice arancione per pioggia e temporali sparsi, soprattutto nelle aree nord occidentali, fino alle ore 14 di domani, martedì 30 ottobre.

Mentre per il resto della regione, colpita dal maltempo, il codice giallo per pioggia e temporali avrà validità fino alle ore 14 sempre di domani.