Toscana, maltempo: codice giallo, domani, per temporali e vento

In particolare le zone interessate, dal maltempo, saranno la Lunigiana e la Versilia e dalle 14 allerta gialla anche per piogge intense estesa nelle zone appenniniche delle province di Prato, Firenze e Pistoia.

Ad emettere l’allerta per maltempo è la sala Operativa della Protezione civile regionale. Per le zone settentrionali della Toscana anche codice giallo per vento, con forti raffiche da sud sui crinali appenninici.

Sulle zone di nord-ovest (province di Massa Carrara e Lucca), spiega una nota, le piogge potranno assumere il carattere di rovescio o temporale.

I cumulati attesi sono medi fino a localmente abbondanti sulle zone di nord-ovest e fino a significativi sulle restanti zone settentrionali (zone appenniniche delle province di Pistoia, Firenze e Prato).

Possibili invece cumulati molto elevati sulle zone appenniniche della provincia di Massa e Apuane, ed elevati in quelle della provincia di Lucca