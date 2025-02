Maltempo: Giani, ‘per ora non ci sono situazioni gravi’

“Precipitazioni in attenuazione, rimane la linea temporalesca attiva sulla costa livornese, isola d’Elba, province di Lucca, Pisa e Massa Carrara” mentre la “situazione dei fiumi” vede “transitato il colmo di piena del Cecina a Steccaia, in transito a Cecina al secondo livello a 3 metri”. Lo riporta il presidente della Toscana Eugenio Giani sui social, rispetto al maltempo che da ieri sera mette di nuovo alla prova l’assetto idrogeologico della regione.

Inoltre rispetto ai fiumi in piena nella notte Giani segnala il “transito del colmo di piena dell’Era a Capannoli (Pisa) a 7 metri sotto il secondo livello di guardia, mentre è previsto a Ponsacco al primo livello” e nel Pratese “l’Ombrone pistoiese al secondo livello di guardia a Poggio a Caiano in diminuzione”. Vicino a Firenze “il fiume Bisenzio al primo livello” di guardia “a San Piero a Ponti ma in diminuzione”.

Ad ora non risultano situazioni di particolare gravità nonostante le piogge che si sono protratte tutta la notte”. Lo ha detto Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, a margine di un’iniziativa a Sesto Fiorentino (Firenze). “Sono contento che sia così – ha aggiunto -, perché mi ero preoccupato vedendo le precipitazioni che c’erano state anche alle 2, alle 3 della notte scorsa, con la pioggia che è caduta più di quanto avevamo previsto, ma in qualche modo possiamo dire che gli interventi di prevenzione stanno funzionando”.