Allerta gialla per vento a Firenze dalle 15 alla mezzanotte di domani, domenica 22 novembre.

È quanto prevede il nuovo bollettino del Centro funzionale regionale della Toscana per la zona A3 che comprende, oltre al capoluogo, i Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Barberino Tavarnelle.

Le piogge isolate e deboli di oggi sulle zone nord-ovest domani si estenderanno nel pomeriggio a tutto il territorio regionale con possibili temporali sparsi. In ampliamento anche le aree interessate dal vento con forti raffiche dal pomeriggio fino a 50-60 km/h in pianura e fino a 60-80 in Alto Mugello e sul crinale appenninico orientale.

La Protezione Civile del Comune di Firenze raccomanda ai cittadini di evitare parchi, aree verdi e strade alberate, per il rischio di caduta di rami e alberi, e di prestare particolare attenzione in prossimità di impalcature e strutture provvisorie. Prudenza anche alla guida, soprattutto di motocicli, moderando la velocità nei tratti maggiormente esposti al vento. È inoltre opportuno mettere in sicurezza vasi e altri oggetti presenti su balconi, terrazze e davanzali e verificare la stabilità di gazebo, tendoni e strutture mobili all’aperto.

Per info: https://protezionecivile.comune.fi.it/