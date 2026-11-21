A Prato un’operaia di una ditta di confezioni a gestione cinese sarebbe stata aggredita e poi molestata sessualmente all’interno dell’azienda. E’ quanto denuncia il sindacato Sudd Cobas, a cui la donna è iscritta, che ha organizzato un presidio di solidarietà davanti ai cancelli, insieme ai colleghi della lavoratrice, che hanno deciso di scioperare.

La vicenda risale a tre settimane fa, oggi la protesta perché la ditta ancora non ha fatto niente nei confronti della presunta responsabile. La vittima, una 27enne di origine nepalese, spiega Elena Amadei (AUDIO) dei Sudd Cobas, “è stata colpita con schiaffi e pugni, quindi molestata sessualmente dalla responsabile dell’azienda. Subito dopo l’accaduto, come sindacato ci siamo mossi per attivare il codice rosso e abbiamo richiesto che la protagonista dell’aggressione venisse allontanata”.

“Purtroppo questo non è ancora successo – prosegue il sindacato -. E così siamo in una situazione in cui una lavoratrice sta vivendo una situazione di fortissimo stress psicofisico anche solo al pensiero di di dover tornare al lavoro, invece la persona che ha commesso queste violenze è ancora tranquillamente al proprio posto”.

Da qui la decisione di scioperare. La donna, fa sapere ancora il sindacato, a luglio dello scorso anno, dopo mesi di lavoro in nero senza giorno di riposo, grazie ai Sudd Cobas aveva ottenuto un contratto regolare.