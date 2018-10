Maltempo in Toscana: codice giallo fino 8 di venerdì

La Sala operativa unica della Protezione civile regionale ha prolungato fino alle ore 8 di domani, venerdì 12 ottobre, limitatamente all’Arcipelago meridionale e al basso litorale grossetano, il codice giallo per possibili temporali forti, associati a colpi di vento e grandinate.

Previsto inoltre mare molto mosso nelle prime ore del mattino sull’Arcipelago a sud dell’Elba. Intanto la regione Toscana ha inviato aiuti a seguito dell’ondata di maltempo che ha colpito la Sardegna nelle ultime ore, dalla Toscana sono partiti 7 mezzi e 15 unità VF e una volta raggiunta la Sardegna la colonna mobile si dirigerà verso la provincia di Cagliari.

Per informazioni più dettagliate e per le norme di comportamento da tenere in occasione di tali fenomeni consultare la pagina www.regione.toscana.it/ allertameteo.