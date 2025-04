Maltempo, 1500 persone isolate in provincia di Lucca

“Stiamo intervenendo con il sistema di Protezione Civile della Toscana. Al momento in provincia di Lucca oltre 1.500 persone isolate”. Così sui social il presidente della Toscana Eugenio Giani, che ha riferito di “intense precipitazioni nella notte con cumulati superiori ai 100 mm in Versilia” confermando la presenza di “varie frane diffuse su tutto il territorio interessato”.

La Versilia e la provincia di Lucca sono le più colpite di questa nuova ondata di maltempo. A Pietrasanta danno manforte alla protezione civile anche i carabinieri. A Seravezza (Lucca) le precipitazioni persistenti fin da giovedì sera hanno dato un cumulato di 220 mm in 24 ore, dato che spiega frane e allagamenti. L’allarme è scattato alle 2,30 e la protezione civile ha avviato un monitoraggio continuo e disponendo gli interventi delle ditte e delle squadre.

“Abbiamo iniziato a intervenire subito – spiega il sindaco Lorenzo Alessandrini – Per alcune ore abbiamo avuto in pratica la montagna tutta isolata. Ci sono danni importanti. Il repentino lavoro ha permesso di ripristinare i principali collegamenti viari ma la situazione resta critica”.

Tre frane hanno interrotto l’acquedotto per Fabiano. Il paese è senza acqua. Una frana ha isolato Basati, un’altra Argentiera, una a Riomagno ha isolato cinque famiglie, due canali in Pancola e a Mignano hanno ostruito con piante e sassi le chiaviche d’uscita agli attraversamenti stradali allagando le zone adiacenti. Altre frane notevoli a Salde, Uccelliera, Monte di Ripa, La Cappella. Interruzioni e smottamenti lungo tutta la viabilità collinare. “Ci sarà molto da lavorare per un completo ripristino dei danni – aggiunge – e rimangono alcune situazioni di pericolo a cui dovremo far fronte con accurate indagini geologiche. La Versilia non regge al culmine di stagioni di grande piovosità”.

A Camaiore, sempre in provincia di Lucca, decine di smottamenti più cadute di alberi e detriti sulla strada. Le frane più importanti sulle strade collinari per La Culla, Metato, a Casoli, Buchignano, Pedona, Tocigliano, Migliano. “Dopo il maltempo di stanotte abbiamo registrato decine di smottamenti e ci siamo subito attivati – dice il sindaco Marcello Pierucci – Siamo in stretto contatto con la Regione per coordinare gli interventi su tutti i comuni versiliesi colpiti. Il nostro è un territorio per sua natura fragile, la situazione è pesantissima”.