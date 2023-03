Maggio Musicale sospende temporaneamente vendita biglietti Festival

Firenze, il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino ha informato, via Facebook, il pubblico che per permettere al commissario straordinario dell’ente lirico, Onofrio Cutaia, “un’analisi generale del prossimo ottantacinquesimo Festival” si è preferito “sospendere, a partire dal 17 marzo, e per il minor tempo possibile, la vendita dei biglietti e degli abbonamenti degli spettacoli del Festival già annunciati”.

Nello stesso post pubblicato su Facebook, il Maggio ha poi “rassicurato” il pubblico che gli “eventuali interventi saranno guidati da una attenta valutazione della sostenibilità del cartellone e della sua qualità e tesi a favorire la più ampia partecipazione di spettatori”. Infine il post spiega che i biglietti dell’opera Carmen in scena dal 28 marzo, del concerto sinfonico del 23 marzo diretto dal Zubin Mehta, la recita fuori programma dell’opera La Traviata del 30 marzo, lo spettacolo per le scuole tratto da L’Italiana in Algeri dal 31 marzo e il concerto sinfonico straordinario diretto da Daniel Barenboim dell’1 aprile sono regolarmente in vendita.