Controradio News ore 7.25 – 17 marzo 2023

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio News – Il Teatro del Maggio musicale fiorentino ha informato, via Fb, il pubblico che per permettere al commissario straordinario dell’ente lirico, Onofrio Cutaia, “un’analisi generale del prossimo 85esimo Festival” si è preferito “sospendere, a partire dal 17 marzo, e per il minor tempo possibile, la vendita dei biglietti e degli abbonamenti degli spettacoli del Festival già annunciati”. Nello stesso post pubblicato su Facebook, il Maggio ha poi “rassicurato” il pubblico che gli “eventuali interventi saranno guidati da una attenta valutazione della sostenibilità del cartellone e della sua qualità e tesi a favorire la più ampia partecipazione di spettatori”.

Controradio news – Via al rimodellamento della Costa toscana. Più sabbia, riprofilature e interventi di manutenzione del litorale. In vista della stagione estiva, la Giunta ha approvato il primo stralcio del Documento operativo per la Costa 2023. Oltre 3 milioni di euro destinati a 13 interventi da farsi in tempi rapidi, a cui è stato concesso un contributo regionale al quale si sommano circa 270 mila euro finanziati da alcuni Comuni.

Controradio News – Per il restyling dello stadio Franchi di Firenze “abbiamo avuto anche l’ultimo parere positivo del Coni: disco verde con la Conferenza dei servizi alla fase finale di progettazione dello stadio ‘Franchi’, gran bella notizia, ringrazio anche il Coni”. Lo ha affermato Dario Nardella, sindaco di Firenze, a margine di un incontro pubblico sul Piano operativo con l’Ordine degli Architetti di Firenze.

Controradio news – La Fiorentina batte 4-1 il Sivasspor in Turchia, conquista i quarti di finale della Conference League ma in casa viola si pensa cosa è capitato in campo al giovane Alessandro Bianco, colpito da un tifoso turco al volto, subito dopo che Gaetano Castrovilli aveva segnato il 4-1: “Il pungno dato a Bianco è vergognoso, questo gesto rovina tutto, nonostante anche la vittoria” ha detto amareggiato Vincenzo Italiano.

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha chiamato il presidente dell’UEFA Aleksander Ceferin per protestare e chiedere chiarezza. Successivamente ha fatto lo stesso anche con l’ECA (Associazione dei Club europei). Bianco ha riportato la frattura del naso e altre ferite al volto e, secondo quanto si apprende, ha denunciato per vie legali l’aggressore.