M5S: in Toscana i capolista saranno Licheri e Ricciardi

Dopo le parlamentarie -divise in due fasi: la presentazione e la votazione avvenuta il 16 agosto- M5S ha scelto i candidati per le prossime elezioni politiche del 25 settembre. In Toscana per il Movimento 5 Stelle Ettore Licheri sarà capolista per il collegio plurinominale del Senato, mentre Riccardo Ricciardi, massese, sarà capolista per i collegi plurinominali Toscana 1 e Toscana 2 della Camera. Andrea Quartini è invece il capolista per il collegio plurinominale Toscana 3.

Questi i nomi comunicati ora dal M5s in seguito alle votazioni del 16 agosto. Licheri e Ricciardi, parlamentari uscenti, facevano parte del ‘listino’ prioritario di 15 nomi indicati dal presidente del Movimento, Giuseppe Conte; Licheri, è capolista anche del collegio plurinominale della Sardegna per il Senato.

Il fiorentino Quartini, 62 anni, è stato consigliere regionale in Toscana dal 2015 al 2020, ed è stato il secondo più votato dagli iscritti del M5s il 16 agosto per la Camera. Al Senato Licheri è seguito da Manuela Bellandi (502 voti), Gianluca Ferrara (1216 voti) e Donella Bonciani (486 voti).

Ricciardi nel collegio Toscana 1 è seguito da Chiara Bartalini (356 voti), Maurizio Gori (128 voti) e Fiammetta Barbara Tavosanis (181 voti); nel collegio Toscana 2 è seguito da Stella Sorgente (489 voti), Luca Migliorino (666 voti) e Flavia Serena Sandoiu (102 voti). Nel collegio Toscana 3 Quartini è seguito da Francesca Censini (267 voti), Luca Lauricella (122 voti) e Aurora Bartoli (257 voti). (ANSA).