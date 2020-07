Lucca vieta accesso auto a parco fluviale Serchio

Terminata l’installazione di nuovi cartelli lungo il parco fluviale del Serchio (Lucca), circa 22 chilometri tra Ponte San Pietro e Ponte a Moriano: l’intervento serve per impedire l’accesso ai mezzi a motore e quindi a tutela di pedoni e ciclisti che frequentano il lungofiume.

All’inaugurazione della nuova segnaletica, questa mattina, erano presenti il sindaco Alessandro Tambellini e il presidente della Commissione consiliare lavori pubblici Daniele Bianucci.

L’installazione di 16 cancelli poi completerà il progetto. L’accesso al parco però, è stato spiegato, sarà consentito ai mezzi autorizzati che dovranno chiedere l’autorizzazione all’ufficio traffico del Comune. Il progetto prevede infine la riqualificazione del percorso sterrato che va da ponte San Pietro a via del Tiro a Segno, sia in sponda destra che sinistra

del fiume dove verrà realizzata una piccola area ricreativa e didattica, dove tramite edicole in legno verranno forniti elementi di conoscenza relativi alla flora e alla fauna del fiume. Saranno inseriti anche nuovi arredi urbani lungo la riva sinistra del fiume, saranno ripristinate due fontane già esistenti e verranno pavimentate alcune aiuole spartitraffico.