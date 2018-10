Lucca: sequestrati oltre 63mila litri di gasolio di contrabbando

Il primo sequestro è avvenuto nei giorni scorsi, ma la notizia è stata resa nota solo oggi, a Capannori (Lucca), nei pressi del casello autostradale della A11 Firenze-Mare, dove i militari hanno individuato due autotreni telonati dai quali venivano scaricate delle cisterne in plastica.

Gli uomini delle fiamme gialle dei comandi di Lucca e Castelnuovo Garfagnana hanno sequestrato, in due distinte operazioni, oltre 63.000 litri di gasolio di contrabbando. Un valore al dettaglio di oltre 90 mila euro.

I successivi controlli hanno consentito di appurare che le cisterne contenevano gasolio per autotrazione ma gli autisti dei mezzi non erano in possesso dei regolari documenti per il trasporto del gasolio, diretto fittiziamente in Germania ma verosimilmente destinato al mercato nero della lucchesia.

La merce è stata sequestrata e gli autisti denunciati. I finanzieri del comando di Castelnuovo invece, hanno effettuato una perquisizione nel piazzale di una società di autotrasporti a seguito di una segnalazione pervenuta al 117.

Qui hanno trovato un rimorchio telonato privo di motrice al cui interno erano stipate più cisterne contenenti 7500 litri di gasolio. Anche questi privi della documentazione di conformità.

Il materiale è stato sequestrato e per il rappresentante legale della ditta è scattata la denuncia, anche per la mancanza delle garanzie di sicurezza per lo stoccaggio del combustibile.