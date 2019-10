Lucca: molotov contro portone scuola media

Nella notte tra sabato e domenica una molotov è stata lanciata contro il portone della scuola media di Ponte a Moriano di Lucca. Nessun danno rilevante ma la Digos indaga.

L’episodio risalirebbe alla notte tra sabato e domenica. La bottiglia incendiaria con all’interno benzina è stata lanciata verso le 2.30. Subito sono intervenuti i Vigli del fuoco a seguito della segnalazione del principio di incendio nella scuola. Gli agenti hanno trovato sul retro della scuola un annerimento dovuto ad una fiammata.

I risultati del sopralluogo effettuato dalla polizia scientifica, hanno consentito di ricostruire gli accadimenti avvenuti nella notte nella scuola media di Ponte a Moriano. La fiammata e stata causata dal lancio di una bottiglia incendiaria, i cui vetri erano sparsi per terra. L’atto non ha prodotto danni rilevanti ma solo l’annerimento di una parte del muro. La causa del principio di incendio, secondo i vigli, non è accidentale né fortuita.