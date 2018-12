Lucca: grave 12enne intossicato da monossido di carbonio

Un bambino di 12 anni di Coreglia (Lucca) è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Cisanello (Pisa) per intossicazione da monossido di carbonio.

Il bimbo è arrivato ieri sera con l’elisoccorso ed è stato ricoverato in codice rosso. Quando si è sentito male intorno all’ora di cena, era nella sua abitazione di Calavorno (Lucca) con altri 4 bimbi e 3 mamme a loro volta rimasti intossicati ma in maniera non grave.

Quando il bimbo, come riportato oggi sulle cronache dei quotidiani, si è sentito male la madre ha chiamato il 118 e appena arrivato il personale ha rilevato la presenza nelle stanze del monossido di carbonio. Sul posto sono intervenute un’automedica, 3 ambulanze, l’elisoccorso Pegaso e i vigili del fuoco che hanno riscontrato la presenza di una stufa a legna che potrebbe aver avuto problemi alla canna fumaria.