Lucca: 15enne folgorato da cancello elettrico, grave

Lucca – E’ successo ieri, il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Luca dove si trova in prognosi riservata.

Rimasto folgorato mentre spingeva un cancello automatico, finendo in arresto cardiaco per la forte scossa elettrica, un 15enne è stato soccorso dai genitori, che gli hanno praticato un massaggio cardiaco guidati via telefono da un operatore del 118, e poi dai soccorritori con anche il defibrillatore. E’ successo ieri a Lucca, come riportano le cronache locali. Quando il suo cuore dopo oltre 10 minuti di massaggi è finalmente ripartito, il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Luca dove si trova in prognosi riservata, in coma indotto, e, secondo quanto appreso, le sue funzioni cardiache sarebbero pienamente riprese.

Le sue condizioni sono comunque gravi, e restano da valutare i possibili causati dalla mancata ossigenazione al cervello. Il 15enne ieri era andato a pranzo a casa dei nonni insieme ai genitori, arrivati al cancello elettrico all’ingresso della villetta questo si è bloccato a metà. Il ragazzo si è avvicinato con l’intento di spingerlo manualmente, finendo folgorato. Colpiti, in modo più leggero, dalla scossa elettrica anche i genitori del ragazzo che hanno cercato di staccare il figlio dalla cancellata in ferro. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia municipale. Posto sotto sequestro il cancello e, a titolo precauzionale, è stato dichiarato inagibile il primo piano della villetta.

Il sostituto procuratore Elena Leone ha aperto un fascicolo e nominato come consulente un tecnico Asl per capire se l’incidente è dipeso dall’impianto elettrico obsoleto che aziona il cancello della casa. Gli accertamenti di rito sono stati effettuati dai carabinieri.