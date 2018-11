Londa: presentazione libro “Picco per Capre” per la Settimana Europea di riduzione dei rifiuti

Settimana Europea di riduzione dei rifuti: oggi alle 17 nella Biblioteca Comunale di Londa la presentazione del libro “Picco per Capre” di Jacopo Simonetta e Luca Pardi

Un libro per far comprendere l’importanza del riciclo e del rispetto della natura. Sarà presentato sabato 24 novembre alle 17 in Biblioteca Comunale il libro “Picco per capre” di Jacopo Simonetta e Luca Pardi. L’iniziativa è organizzata in occasione della Settimana Europea di Riduzioni dei Rifiuti che quest’anno si svolgerà dal 17-25 novembre.

Alla presentazione, realizzata dal Comune di Londa in collaborazione con la Casa del Sole e della Luna e della Biblioteca Comunale, saranno presenti gli autori e Milena Batistoni, attivista in associazioni ambientaliste e sensibilizzatrice dell’amministrazione comunale in tema ambientale e dei rifiuti.

Come ha scritto proprio Milena Batistoni, “Picco per capre” è un testo scientifico e brillante allo stesso tempo che racconta, in modo divulgativo, a tutto tondo e con misurata ironia, il nostro tempo, il nostro benessere e le pratiche distruttive a cui è legato. Gli autori spiegano con linguaggio semplice, per capre, appunto, cosa significhi il picco del petrolio e, in generale, il picco che stanno raggiungendo tutte le materie prime e le fonti di energia sulle quali si basa la nostra civiltà.

“Come Amministrazione Comunale – spiegano il Sindaco Aleandro Murras e i componenti della Giunta Comunale Barbara Cagnacci e Daniele Palchetti – abbiamo scelto di presentare il libro per la Settimana Europea di Riduzione dei Rifiuti, perché la SERR è anche un’occasione per sensibilizzare e promuovere stili di vita diversi e sostenibili, necessari a ridurre la nostra impronta e a prendere coscienza che le risorse naturali non sono infinite. Il nostro modo di vivere e di consumare determina uno sfruttamento sfrenato di quello che mette a disposizione il nostro pianeta, destinato a prosciugare tutto, natura e risorse. Dobbiamo cambiare qui e ora, perché la Terra è unica e dobbiamo preservarla per i nostri figli e per chi verrà dopo di noi”.