🎧 Livorno, un concerto per ‘ripotare a galla’ la Ca’Moro

Si terrà il 25 agosto all’ippordomo Caprili. La ‘Ca’ Moro’ è attiva da anni come progetto di reinserimento sociale per le persone disabili. L’imbarcazione, ormeggiata in Darsena Vecchia, a Livorno, davanti al monumento dei Quattro Mori, è affondata il 20 agosto scorso.

ll 25 agosto a Livorno ci sarà un concerto di beneficenza all’ippodromo Caprilli il cui ricavato servirà per la ricostruzione del Ca’ Moro, ll ristorante, nel quale lavoravano quattro ragazzi affetti dalla sindrome di Down, affondato nel pomeriggio del 20 agosto a causa di una falla. Hanno già aderirto all’appello Enrico Nigiotti, Bobo Rondelli e tanti altri

La ‘Ca’ Moro’ è attiva da anni come progetto di reinserimento sociale per le persone disabili. L’imbarcazione, ormeggiata in Darsena Vecchia, davanti al monumento dei Quattro amori, ha iniziato ha imbarcare acqua per una falla e neanche l’intervento di vigili del fuoco e guardia costiera ha permesso di evitarne l’affondamento.

Il progetto ‘Ca’ Moro’ è portato avanti della cooperativa Parco del Mulino e dall’Associazione italiana persone Down-Livorno.

Il Ca moro è una vera e propria istituzione in città e fin dalle prime ore dell’accaduto in molti si sono detti pronti a dare una mano per la sua ricostruzione. cercare di riportare alla luce il locale. il concerto è organizzato dall’amministrazione comunale insieme al Lem.

Oltre al concerto si può anche partecipare ad una raccolta fondi tramite Iban o GofundMe.

Abbiamo intervistato il sindaco di Livorno Luca Salvetti