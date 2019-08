Livorno, trovato morto un altro delfino

Trovato morto nelle acque livornesi. Con questo salgono a 35 i cetacei rinvenuti senza vita nel 2019. Si tratta dell’ennesimo esemplare della specie Tursiops truncatus, più generalmente Tursiope, o ancora ‘delfino dal naso a bottiglia’.

Anche in questo caso sul posto si sono recati gli operatori di Arpat che, assieme a veterinari delle università senese e pisana, hanno svolto gli accertamenti del caso. Con il forte picco di spiaggiamenti del mese di luglio si è messo in moto un sistema di ricerca tra le università di Siena e Pisa, nel tentativo di capire quali sono le cause di queste improbabili coincidenze.

L’ultimo delfino trovato morto in Toscana risale al 2 agosto, quando a San Rossore (Pisa, esemplare della stessa specie di quello odierno ma in quel caso trovato sulla spiaggia del litorale pisano.

Sul finire di luglio un esemplare era stato sottratto alla famiglia che ne proteggeva il corpo, privo di vita, nuotando nell’acqua attorno a lui.

Letizia Marsili, docente di Ecologia all’Università di Siena e responsabile per le tre università regionali dell’Osservatorio Toscano della Biodiversità, in un’intervista rilasciata al quotidiano “La Nazione Siena”, spiega che sta svoltgendo analisi tossicologiche suglui esemplari per capire il filo rosso di tutte queste morti. “Possiamo già dire – si legge sul quotidiano – che gli alti livelli di contaminanti abbassano le difese immunitarie di questi animali e li espongono a una maggiore virulenza di certe patologie”. Spiega che gli esemplari recuperati erano di età diversa tra loro. l’unica costante rinvenuta in tutti i corpi tranne in uno, è lo stomaco vuoto.

Il Tursiope è la specie che più si avvicina all’uomo.

E’ possibile quindi che la causa sia da assegnare ad una patologia ancora da identificare. “Tutto lascia pensare a un problema che riguarda la specie, ma prima dobbiamo concludere le indagini” spiega la docente di Ecologia che lancia comunque un avviso spiegando che”la prima cosa da fare è chiamare il 1530, sarà poi la Capitaneria a interessare chi deve intervenire, ovvero i responsabili dell’Osservatorio Toscano della Biodiversità. Per il resto – conclude la professoressa –, è meglio evitare contatti ravvicinati con questi animali, perché se hanno patologie di qualche tipo possono trasmetterle all’uomo. E ci sono anche patologie molto pericolose. Per cui, massima cautela”