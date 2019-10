Livorno: studentesse si sentono male in classe, portate in ospedale

Sei studentesse sono state portate in pronto soccorso nella mattinata di oggi. E’ successo in un istituto magistrale di Livorno. Le giovani hanno accusato arrossamento e prurito agli occhi, e irritazione alle vie respiratorie mentre erano all’interno dell’aula scolastica. In corso gli accertamenti.

Le giovani studentesse, una volta entrate in aula hanno accusato questi sintomi riconducibili ad una reazione allergica. Le zone interessate sono state gli occhi, con arrossamenti e prurito, e le vie respiratorie, con irritazione.

Come spiegato dalla Asl, le sei minori sono state dimesse. Al momento sono in corso gli accertamenti per scoprire la causa dei malori.